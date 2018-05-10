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CHP, Nusaybin ilçe başkanını 15 yıl sonra değiştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 15:46 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 15 yıldır CHP İlçe Başkanı olan Sekvan Kartal, görevden alınarak, yerine Servet Talayhan atandı.  Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yaklaşık 15 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı yapan Sekvan Kartal, genel merkezin kararı ile görevden alındı.

CHP, Nusaybin ilçe başkanını 15 yıl sonra değiştirdi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 15 yıldır CHP İlçe Başkanı olan Sekvan Kartal, görevden alınarak, yerine Servet Talayhan atandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yaklaşık 15 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı yapan Sekvan Kartal, genel merkezin kararı ile görevden alındı. CHP Nusaybin İlçe Başkanlığı görevine Servet Talayhan atandı. Nusaybin Büyük Pasaj'da yeni ilçe başkanlığı bürosunu açtıklarını ve CHP tabelalarını astıklarını söyleyen Servet Talayhan, "Genel Merkez ve Mardin İl Başkanlığı tarafından yeni yönetim görevlendirildi. Göreve başladık, ancak ileriki zamanlarda görkemli bir açılış yapacağız. 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için de çalışmalara başladık" dedi.

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CHP, Nusaybin ilçe başkanını 15 yıl sonra değiştirdiCHP, Nusaybin ilçe başkanını 15 yıl sonra değiştirdi

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