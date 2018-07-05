CHP 'Olağanüstü Kurultay'a gidecek mi? Gözler kritik MYK'dan çıkacak sonuçta

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İnce'nin bu açıklamalarını "Siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirmişti. Partiden yapılan açıklamada 5 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de MYK toplantısı yapılacağı açıklanmıştı.

İNCE'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLAYAN TARTIŞMA Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" demişti.

İNCE'DEN MYK'YA İŞARET



Cumhurbaşkanlığı seçimleri için teşekkü turuna başlayan Muharrem İnce ve heyeti Erzurum'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnce, CHP'de toplanacak olan MYK'ya dikkat çekerek, "Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Çeşitli biçimlerde son günlerin gündemini partide bir kurultay tartışması üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Bizim gündemimizde kurultay yoktur. Bugün Türkiye'de iktidar sorunu kişilere koltuk tahsis etme sorunu değildir. Kişilere koltuk tahsis etme sorunu olmadığı için seçim sonuçlarını esaslı biçimde oturup değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de parti içi değişim söylemleriyle ilgili olarak, "Parti içi tartışmalar elbette ki önemlidir ve kıymetlidir. Parti içindeki tartışmaların demokrasi içinde çözümlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulu'nu, Sayın Genel Başkanımızı ve partinin diğer yetkili organlarının yapacağı toplantıları beklemekten başka yapacak bir şey yok" açıklamasında bulunmuştu.

