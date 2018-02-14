CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultay'ı toplayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

Çağrıda, 19. Olağanüstü Kurultay'ın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Kurultayda, başta delege seçimleri olmak üzere parti örgütünün yapısına yönelik tüzük değişikliklerinin ele alınması bekleniyor.

Ayrıca tüzükte, kurultayların toplanma usül ve esaslarına yönelik değişikliğe gidilebileceği de öğrenildi.