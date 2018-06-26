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CHP önünde oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi önünde partinin Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 genç, parti içinde adalet istediklerini belirterek 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.

CHP önünde oturma eylemi

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Merkezi önünde partinin Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 genç, parti içinde adalet istediklerini belirterek 24 saat süreli oturma eylemi başlattı.
Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal KIlıçdaroğlu başkanlığında saat 11.00'de toplandı. CHP Denizli Gençlik Teşkilatı'ndan 5 kişi, sabah saat 10.00'da genel merkez önünde 24 saat süreli oturma eylemi başlattı. Gençler, 'Parti içerisinde de adalet', 'Açıklama istiyoruz Sayın Genel Başkan', '24 saat oturma eylemi' ve 'Artık tamam' yazılı dövizler açtı.

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CHP önünde oturma eylemiCHP önünde oturma eylemi

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