CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Dünyada rekabet ettiğimiz hiçbir şey kalmadı. Bir rekabet ettiğimiz fındığımız vardı, onu da İtalya'ya, Ferrero'ya teslim ettiler." dedi.
Torun, Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "27. Dönem CHP Ordu Milletvekili Aday Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, her seçimin kendine özgü öneminin olduğunu ancak 24 Haziran'da yapılacak seçimin önceki seçimlerden daha farklı olacağını belirtti.
Artık ülkenin yönetilemediğini ileri süren Torun, "Ekonomiye baktığınızda, eğitime baktığınızda, sağlığa ve dış politikaya baktığınızda zaten bunları çok net görürsünüz. Öyle bir hale geldiler ki artık söyleyecekleri bir şeyleri yok. Bizim geçmişte iddia ettiğimiz, geçmişte Türkiye'nin önüne koyduğumuz çözüm önerilerine sarıldılar. Şimdi projelerimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Artık görülebiliyor ki artık ne bu ülkeyi yönetebilecek iradeleri var ne de söyleyebilecek sözleri var. Onun için artık onlara 'tamam' diyeceğiz." ifadesini kullandı.
Torun, "16 yılda büyüyoruz, gelişiyoruz, dünya bizi kıskanıyor" denildiğini ancak durumun öyle olmadığını söyledi.
Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Artık finans ekonomisi ile beton ekonomisini birleştirdiler ve yolun sonuna geldiler. Bir elektrikli otomobil üretmenin heyecanı içerisindeler ama dünya artık farklı ulaşım araçlarını icat etti. Artık dünya sanayide dört sıfırı tartışıyor ve beş sıfıra geçmenin çabası içerisinde, biz halen 'Bir elektrikli otomobil üretecek miyiz, ne zaman piyasaya çıkaracağız?' diye düşünüyoruz. Çıkarsan ne olacak? Rekabet edebilecek misin, onun teknolojini geliştirebilecek misin ya da onu satabilecek misin? Bunlarda ayrı bir konu."
Türkiye'nin tamamen ithal eden bir ülke haline geldiğini iddia eden Torun, "Dünyada rekabet ettiğimiz hiçbir şey kalmadı. Bir rekabet ettiğimiz fındığımız vardı, onu da İtalya'ya, Ferrero'ya teslim ettiler. 'Doğrudan gelir desteği vererek üreticiye karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik' diyorlar. Bir fındığımıza dahi sahip çıkamadılar." dedi.
Konuşmaların ardından CHP Ordu Milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı.
Partililer daha sonra "Millet için geliyoruz" yürüyüşü gerçekleştirdi.
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