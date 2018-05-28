CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Dünyada rekabet ettiğimiz hiçbir şey kalmadı. Bir rekabet ettiğimiz fındığımız vardı, onu da İtalya'ya, Ferrero'ya teslim ettiler." dedi.

Torun, Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "27. Dönem CHP Ordu Milletvekili Aday Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, her seçimin kendine özgü öneminin olduğunu ancak 24 Haziran'da yapılacak seçimin önceki seçimlerden daha farklı olacağını belirtti.

Artık ülkenin yönetilemediğini ileri süren Torun, "Ekonomiye baktığınızda, eğitime baktığınızda, sağlığa ve dış politikaya baktığınızda zaten bunları çok net görürsünüz. Öyle bir hale geldiler ki artık söyleyecekleri bir şeyleri yok. Bizim geçmişte iddia ettiğimiz, geçmişte Türkiye'nin önüne koyduğumuz çözüm önerilerine sarıldılar. Şimdi projelerimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Artık görülebiliyor ki artık ne bu ülkeyi yönetebilecek iradeleri var ne de söyleyebilecek sözleri var. Onun için artık onlara 'tamam' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Torun, "16 yılda büyüyoruz, gelişiyoruz, dünya bizi kıskanıyor" denildiğini ancak durumun öyle olmadığını söyledi.