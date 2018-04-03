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CHP Parti Meclisi cuma günü toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

PM'de, daha önce partiden ihraç edilen Nazlıaka'nın da arasında bulunduğu bazı kişilerin affının görüşüleceği öğrenildi

CHP'de 6 Nisan Cuma günü toplanacak Parti Meclisinde (PM), daha önce partiden ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da arasında bulunduğu bazı kişilerin affının görüşüleceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, CHP PM, cuma günü saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

MYK raporunun yanı sıra CHP tüzüğü uyarınca il ve ilçe yönetim kurulu üye sayılarının artırılması talebinin görüşüleceği PM'de, "bağışlama" konuları de ele alınacak. Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde ele alınacak talepler arasında 2016'da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka da bulunuyor.

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.

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CHP chp pm

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