CHP Parti Meclisi erken seçim gündemiyle toplandı

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri gündemiyle toplandı.
CHP olağanüstü PM toplantısı başladı. Parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek yol haritası ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.
PM toplantısında cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili son kararın verilmesi bekleniyor.
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