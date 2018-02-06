HABER

CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre CHP Parti Meclisi seçiminin resmi sonuçları belli oldu. Ünal Çeviköz ve Eren Erdem arasında kura çekildi, Çeviköz Parti Meclisi'nde kaldı.

CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, yapılan Parti Meclisi listesini onayladı.

Buna göre, 52 kişilik liste netleşti.

Listenin sonunda aynı oyu olan iki isim; Eren Erdem ve Ünal Çeviköz için ise kura çekildi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nda Eren Erdem'in de katıldığı kurada Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyesi olarak belirlendi.

Eren Erdem ise 1. yedek üye oldu.

Müslim Sarı ve İlhan Cihaner ise kadın ve cinsiyet kotası nedeniyle ilk 52'ye giremedi, yedek üye olarak kaldı.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, yeni Parti Meclisi cuma ya da cumartesi ilk toplantısını yapacak.

Ardından da Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını açıklayacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Parti Meclisi isim listesi

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı olay oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
8 secim kaybedip hala değişmeyen lider kadrosu, 15 yıldır "bop habur davul zurna ayakkabı kutu para fetö zarrab", bundan öteye hiçbir siyasi doktrinleri veya argumanları olmayan bürokratları, her krizde t.c. devletinin değil, avrupanın almanın hollandanın amerikanın yanında olan partilileri, ve işin garibi, hala bunlara oy veren insanların olması.
Diğer Haberler
AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

AK Parti İl Başkanı Yüksel, mazbatasını aldı

AK Parti İl Başkanı Yüksel, mazbatasını aldı

Bahçeli'den flaş Türk Tabipler Birliği çıkışı: Derhal kapısına kilit asılmalı

Bahçeli'den flaş Türk Tabipler Birliği çıkışı: Derhal kapısına kilit asılmalı

HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

CHP'li İnce: Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız

CHP'li İnce: Sandıktan çıkamadık ama vicdanlarda varız

AK Parti Mardin İl Teşkilatı kongre hazırlıkların başladı

AK Parti Mardin İl Teşkilatı kongre hazırlıkların başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.