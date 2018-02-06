CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, yapılan Parti Meclisi listesini onayladı.

Buna göre, 52 kişilik liste netleşti.

Listenin sonunda aynı oyu olan iki isim; Eren Erdem ve Ünal Çeviköz için ise kura çekildi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nda Eren Erdem'in de katıldığı kurada Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyesi olarak belirlendi.

Eren Erdem ise 1. yedek üye oldu.

Müslim Sarı ve İlhan Cihaner ise kadın ve cinsiyet kotası nedeniyle ilk 52'ye giremedi, yedek üye olarak kaldı.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, yeni Parti Meclisi cuma ya da cumartesi ilk toplantısını yapacak.

Ardından da Kılıçdaroğlu yeni MYK'sını açıklayacak.