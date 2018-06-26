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CHP Parti Meclisi olağanüstü toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı - Toplantının gündem maddeleri arasında "disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" de bulunuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere 28 Haziran Perşembe günü Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Edinilen bilgiye göre, toplantı, parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak.

Seçim sonuçlarının ele alınacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

Toplantının gündem maddeleri arasında "disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" de bulunuyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü toplantı Parti Meclisi

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