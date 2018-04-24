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CHP Parti Meclisi (PM), ittifak görüşmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yetki verdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

IHAAW191358-SIY/24-04-2018 - CHP Parti Meclisi (PM), ittifak görüşmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yetki verdi. 24.04.2018 19:13:58 TSI NNNN

IHAAW191358-SIY/24-04-2018

- CHP Parti Meclisi (PM), ittifak görüşmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yetki verdi.

24.04.2018 19:13:58 TSI
NNNN

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