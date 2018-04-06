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CHP Parti Meclisi toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenen toplantı 4 saat sürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde yapılan toplantı 4 saat sürdü. Toplantıda, MYK raporunun yanı sıra CHP tüzüğü uyarınca il ve ilçe yönetim kurulu üye sayılarının artırılması talebi görüşüldü.

PM'de, 2016'da ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın partiye dönüşü de görüşülüp oylandı. Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar parti gündeminde yer almıştı.

Gizli yapılan oylama sonucunda 17 kabule karşılık, 38 ret ile Nazlıaka'nın partiye dönüşü kabul edilmedi.

Nazlıaka'nın durumu daha önce de PM gündemine alınmak istenmiş ancak reddedilmişti.

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chp pm Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu

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