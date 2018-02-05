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CHP Parti Meclisi üyeleri belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 07:45 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi üyeleri belli oldu.CHP kurultayı sona erdi.

CHP Parti Meclisi üyeleri belli oldu.
CHP kurultayı sona erdi. Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli olduktan sonra Parti Meclisi üyeleri açıklandı.
Parti Meclisi üyeleri şu isimlerden oluştu:
“Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç,
Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak,
Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek,
Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Müslüm Sarı, Haluk Pekşen, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Ali Şeker, Erdal Aksünger,Eren Erdem, Gülçin Timur ve Zilhan Cihaner.”

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