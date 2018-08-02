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CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 16:07 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını bildirdi.


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