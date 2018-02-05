CHP PM listesini delen Aksünger: Listeleri örgüt değil, belediye başkanları dizayn etti

Elif DEMİRCİ/İZMİR, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) anahtar listesine almadığı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, bu durumu anlamakta güçlük çektiğini belirterek, örgütün listeyi vicdanıyla deldiğini ve PM'ye girdiğini söyledi. Aksünger, özellikle İstanbul ve İzmir sandıklarından çok düşük oy aldığını vurgulayarak, "Buralarda listeleri örgüt değil, belediye başkanları dizayn etti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'A takımı'nda yer alan Genel Başkan Yardımcısı Aksünger'i anahtar listeye almadı; ancak Aksünger, listeyi delerek, PM'ye seçildi. İsmini anahtar listede göremeyince şaşırdığını ve bu duruma anlam veremediğini söyleyen Aksünger, "İlginç bir durum, milletvekilleri ve örgüt de şaşırdı hatta MYK'daki bazı isimler de anlamakta güçlük çekti" dedi.

'ÖRGÜTÜN VİCDANIYLA LİSTEYİ DELDİM'

Yıllardır İzmir'de siyaset yapmasına rağmen İstanbul ve İzmir milletvekillerinin sandığından kendisine çok düşük oy çıktığını kaydeden Aksünger, "İstanbul ve İzmir'de, delegenin tahakküm altında olduğu görülüyordu. Buralarda listeleri de zaten örgüt değil, belediye başkanları dizayn etti; ancak Anadolu ve Trakya delegelerinin desteği, örgütün vicdanı ile listeyi deldim. Bana sahip çıktılar, örgüt beni onurlandırdı. Biz, bu partinin evladıyız. Örgütün başımızın üstünde yeri var. Çalışanı, üreteni, emek vereni, risk alanı örgüt taçlandırıyor ve hakkını veriyor. Bu partinin örgütü hiçbir partiye benzemez. Dün de bunu gördük" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, ön seçim yapıldığı takdirde İzmir'den milletvekili adayı olacağını söyledi.

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