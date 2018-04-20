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CHP PM salı günü toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle salı günü olağanüstü toplanacak - Toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili değerlendirme yapılacak

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle salı günü olağanüstü toplantı yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin 24 Haziran 2018'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine dönük çalışmaları sürüyor.

Partinin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmazken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kurmaylarıyla zaman zaman bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etme kararı alınan CHP'de, milletvekilliği seçim yöntemi ve adaylık belirlemesi için PM, 24 Nisan Salı günü saat 16.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Salı günü partisinin grup toplantısına katılarak bir haftalık sunuş konuşmasını yapacak Genel Başkan Kılıçdaroğlu, daha sonra parti genel merkezinde PM üyeleriyle bir araya gelecek.

- Tek gündem maddesi seçimler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, salı günü olağanüstü toplanacak PM'nin tek gündem maddesinin seçim olduğunu söyledi.

CHP'de kararların, yetkili kurullarda alındığına dikkati çeken Bingöl, "PM üyeleri salı günü cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini aktarırlar ve ağırlıklı tablo ortaya çıkar." dedi.

Toplantıda, seçimlere ilişkin geniş değerlendirmelerin yanı sıra bir yol haritasının da belirleneceğini vurgulayan Bingöl, burada konuşulan isimler arasından CHP'nin adayının, daha sonra yapılacak MYK'de netleşeceğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ayrıca bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile de bir araya gelecek. Bu görüşmede de CHP'nin adayına yönelik değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi.

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, sabah saatlerinde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.

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