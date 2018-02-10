CHP PM toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Sayın Başbakanın bizi de davet ettiği ittifak, öyle ifade ettikleri gibi yerli ve milli ittifak değildir. O ittifak, tek adam rejimi ittifakıdır. CHP'nin de tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur. CHP, demokrasi ekseninde geniş bir mutabakatın temsilcisi olacaktır." dedi. CHP'nin geçen hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 36. Olağan Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaptı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. PM'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'nda helikopter düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı diledi. Tezcan, mümkün olduğunca en az kayıpla bu harekatın başarıyla sonuçlanmasını arzu ettiklerini de söyledi. Siyasi partilerde demokrasi yarışının lüks olduğu bir dönemde CHP'nin 36. Olağan Kurultayı tamamladıklarını belirten Tezcan, bu kurultayın Türk demokrasisinin örnek alması gereken bir kurultay olduğunu savundu.

Kurultayda oluşan PM'nin Anıtkabir'i ziyaretinin ardından ilk toplantısını yaptığını dile getiren Tezcan, PM'de ilk olarak kurultayda gerçekleşen demokratik yarışın değerlendirildiğini söyledi. Yeni PM'nin kurultayda oy birliği ile onur üyesi seçilen İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na selamlarını gönderdiğini aktaran Tezcan, ayrıca PM'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdüren Mehmetçik'e de selamlarını ilettiğini bildirdi. Kurultayın sonuç bildirgesinde gösterilen hedefler doğrultusunda PM'nin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Tezcan, "Türkiye demokrasinin yok edildiği, tek adam rejiminin yerleştirildiği bir kötü tabloyla karşı karşıya. Bunu kaldırmak için önemli bir görevimiz var. PM'miz bu yeni dönemde bu bilinçle hareket edeceğini kararlaştırdı. Türkiye'de temel mesele, tek adam rejimini ortadan kaldırmaktır, 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek, yapılan 20 Temmuz sivil darbesini ortadan kaldırmaktır." diye konuştu. "Bu tabloyu değiştireceğiz." diyen Tezcan, bu tabloyu değiştirmenin en temel yolunun ise demokrasi güçlerini bir araya getirmek olduğunu, PM olarak bu doğrultuda çalışacaklarını kaydetti.

Bülent Tezcan, PM'nin bunu başlatma konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu yinelerken, "Ya demokrasiden yana karar kılıp Türkiye'yi bu açmazın içinden çıkaracağız ya da Türkiye bu karanlık ve sıkıntılı dönemin içinde bocalamaya devam edecek. Türkiye'de tek adam rejimine karşı demokrasi güçlerinin önünü açacağız. Sorumluluğumuzun ve görevin güçlüğünün farkındayız ama PM'miz bu güçlükle başa çıkacaktır." diye konuştu. - İttifak açıklaması Soruları da yanıtlan Tezcan'a, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Eğer milli ve yerli olmak istiyorsan gel sen de milli mutabakat ittifakına katıl" sözleri soruldu. Tezcan, "Sayın Başbakanın bizi de davet ettiği ittifak, öyle ifade ettikleri gibi yerli ve milli ittifak değildir. O ittifak, tek adam rejimi ittifakıdır. CHP'nin de tek adam rejimi ittifakında yeri yoktur. CHP, demokrasi ekseninde geniş bir mutabakatın temsilcisi olacaktır. Gerçek anlamda Türkiye'nin yararına olan ittifak CHP'nin yer alacağı, demokrasi ittifakı olacaktır." yanıtını verdi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a verilen cezalara yönelik soru üzerine Tezcan, "Kim FETÖ'cü ise yargılansın, gereği yapılsın. Eski vali ve emniyet müdürünü oraya tayin edenler, onları bürokrasi içinde yükseltenler de hesap vermeli. Darbenin siyasi ayağının da bir an önce ortaya çıkarılmasını, hesap vermesini bekliyoruz." dedi. CHP'nin Man adası belgeleri ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararına yönelik soruyu da yanıtlayan Tezcan, şunları söyledi: "Ankara Cumhuriyet Savcılığı, belgelerin gerçek olduğunu tespit etti. Halkbankası'na sordu, onlar da 'evet gerçektir' dedi. Verdiğimiz dekontların gerçek olduğu savcılık kararı ile tespit edildi. Şimdi soruyorum Erdoğan'a, hani sahteydi? Savcılık gerçek olduğunu söyledi, şimdi Erdoğan'dan cevap bekliyoruz. Hangi şirketi sattınız, akrabalarınız, yakınlarınız 5 liralık şirkete 15 milyon dolarlık hangi şirketi sattı? O şirketin varlığı neydi, bilançosu ne, ne kadar vergi ödedi? Şimdi beklenen cevap budur."