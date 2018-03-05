CHP PM üyesi Karan, kalp krizinden öldü

TRABZON, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan (51), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi'ndeki ofisinde öğle saatlerinde kalp krizi geçiren ve çalışanları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan CHP Parti Meclis üyesi Yavuz Karan, Kardiyoloji Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. 2 kez kalbi duran Karan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Karan'ın geçtiğimiz hafta da kalp krizi geçirerek tedavi olduğu öğrenildi.
Karan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı cenaze töreni sonrası yarın Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.
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