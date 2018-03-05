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CHP PM üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan bugün ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde ofisinde kalp krizi geçiren ve çalışanları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Karan, Farabi Hastanesi Kardiyoloji Acil Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

CHP PM üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan bugün ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde ofisinde kalp krizi geçiren ve çalışanları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Karan, Farabi Hastanesi Kardiyoloji Acil Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Burada 2 kez kalbi duran Karan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 51 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Karan’ın geçtiğimiz günlerde de kalp krizi geçirerek tedavi olduğu öğrenildi.

CHP PM üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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