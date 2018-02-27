CHP PM Üyesi Zeki Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

2019 yılında yapılacak seçimler öncesinde siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra AKP ile MHP arasında Cumhur İttifakı konusunda anlaşmaya varıldı.
AKP ve MHP arasında 2019 yılı öncesinde sağlanan anlaşmanın karşısında, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti de çalışmalarına devam ediyor.
İttifak için açıklamalar yapılırken, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında açıklamalar yapan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, "Gerekirse HDP ile de ittifak yapılır" dedi.
Kılıçaslan şunları söyledi:
"Bu parti, bu milletin CHP kadar AK Parti kadar helal, milletin oylarıyla gelmiştir ve hepimizin parçasıdır. Bir partinin böyle ötekileştirilmesi, çok yanlıştır. Dün bir toplantıdaydım. Belki haberiniz olmadı. CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ayhan Bilgen, İYİ Parti, Saadet Partisi, eski ANAP Partisi, hepsinin olduğu toplantı mesela. Ama eğer gerekiyorsa halkın, milletin çıkarınaysa gerekirse HDP ile de ittifak yapılır. Biz, bu millete inanıyoruz. Bu millet, aslında bunu istiyor."
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var
Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!
Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'
Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldürdüğü bebek mezarından kalktı
HDP'den olay yaratacak 2019 seçimi tahmini!
Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı
Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıktan 'öbür dünyadan' mesaj taşıyan kolye çıktı
Mendil satan çocuk tacizden bağırınca kurtuldu! 5 lirayla kandırmaya çalıştı
Okuyucu Yorumları 46 yorum