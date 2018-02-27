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CHP PM Üyesi Zeki Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 15:16 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, katıldığı canlı yayın programında "Gerekirse HDP ile de ittifak yapılır" ifadelerini kullandı. Kılıçaslan, "Belki haberiniz olmadı" diyerek CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin toplantı yaptığını söyledi.

2019 yılında yapılacak seçimler öncesinde siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra AKP ile MHP arasında Cumhur İttifakı konusunda anlaşmaya varıldı.

AKP ve MHP arasında 2019 yılı öncesinde sağlanan anlaşmanın karşısında, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti de çalışmalarına devam ediyor.

İttifak için açıklamalar yapılırken, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında açıklamalar yapan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, "Gerekirse HDP ile de ittifak yapılır" dedi.

Kılıçaslan şunları söyledi:

"Bu parti, bu milletin CHP kadar AK Parti kadar helal, milletin oylarıyla gelmiştir ve hepimizin parçasıdır. Bir partinin böyle ötekileştirilmesi, çok yanlıştır. Dün bir toplantıdaydım. Belki haberiniz olmadı. CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ayhan Bilgen, İYİ Parti, Saadet Partisi, eski ANAP Partisi, hepsinin olduğu toplantı mesela. Ama eğer gerekiyorsa halkın, milletin çıkarınaysa gerekirse HDP ile de ittifak yapılır. Biz, bu millete inanıyoruz. Bu millet, aslında bunu istiyor."

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Kavga kutuplaşma adaletsizlik son bulup kucaklaşma isteyen her vatandaşımız AKŞENER'i desteklemesi elzem olmuştur... yoksa ülke diploması dahi olmayan PAPA dostunun çocukları gemicik yuzdurur... o KANDIRILDIM der vatan evlatları bedelini öder!.
serdar kardeş sen diyorsun feto gelsin ama olmazz bu devran döndü daha yemezler
@serdar_1981_alcym kaç paraya sattın kendini
@metto333 kim fetöcü.akepe kendi içerisine baksın.onu bunu fişleyene kadar.
@cem_can_2000 Hayırdır herkesi kendiniz gibi satılıkmı zannettiniz ucuz makarnacılar??
Inşallah AKŞENER gelecek.. Kutuplaşma yalan talan Türklükdüşmanlığı PAPA Çocukluğu KANDIRILMAK son bulacak... Türk Milleti huzura kavuşacak... Ne Mutlu Türküm Diyene
@mah6bsddn4 Akşener nerden nereye geliyor,Önce bir kendine gelsin ,ABD.nin Pensilvanya bahçesinin gülü.
@mah6bsddn4 vallaha her dediğin doğru ama bazılarının zoruna gitmiş heralde senin Ne Mutlu Türk üm Diyene demen zorlarına gitti çünkü hainler Türk olmayı sevmez... Herşey Kınalı Kanlı Albayrak için...
@mah6bsddn4 akşenir aklibali 1 tek konuşmasını izlet ikna etsin beni bende oyumu akşenere verecegim hepiniz satılmışsınız
@cem_can_2000 anlaşıldı.sen yıllardır kandırıldım.aldanmışım diyenlerlesin.
ZATEN BATMIŞSINIZ OZAMAN TAM BATARSINIZ. ULAN GERİZEKALILAR ŞU HDP DEN UZAK DURUN SOKACAM SİZİN DEMOKRASİNİZE.
@capanoglu_2015 sen kendını ne sanıyon be cahıl bu ülke kurtulurken dıkkat et bak hep doğu ıllerı ön safhadadır
Bu blokta Hdp ile ittifak yapılırsa ben ve benim gibi yüzbinlerce insan oy vermez!
chp zaten hdp ile ittifak sandıkdan ittifakmı çıkacak rezilliği göreceğiz.
@kemler MHP gıbı akp ye zamanında düşmanlık yaptığı halde şımdı akp nın kıçından ayrılmayan MHP ye ne dıyeceksın o zamanj chp nınde hdp ıle ıttıfakını normal karşılayacaksın
@kemler bız de akp mhp de razıllıgınızı görecez
yüzleri bile kızarmaz bunların onca şehidin kanında bogulursunuz inşallah
40 yıllık CHP liyim. sizin allah belanızı versin.. artık bu milletin niye Erdoğana oy verdiğini anlıyorum. Sizin iktidar olma diye bir hevesiniz yok. Sizin Atatürk'ün partisiyle alakanız yok.. Bu milletin Akşenerin etrafında toplanma zamanı gelmiştir..
AKP MHP ORTAK OLUNCA NEDEN BOMBA HABER OLMUYOR.? HDP SEÇMENİ TÜRKİYELİ DEĞİLMİ.? HDP BÜTÜN İLLERDEN 6 MİLYON OY ALIYORSA TÜRKİYE PARTİSİDİR. AKP VATANIN BÜTÜN FABRİKALARINI YOLLARINI YABANCILARA SATTI VATAN HAİNİ OLAMADI. DOĞUDAN OY ALANLAR VATAN HAİNİMİ OLDU. HADİ ORDAN SAHTEKARLAR.
@gogurdan34 vatan hainisiz boşuna kıvranmayınn bu ikikere iki dört neyse bu da odur chp ve hdp milletin devletin ülkenin hiyanet ve terör partileridir hala bunlara şu haberlerden sonrada oy veririrm diyenlerde vatan hainidir
doğudaki batıdaki benim müslüman kürt kardeşlerimi korkutup sizleri öldürürüm çoçuklarınızı dağa kaldırırım derse tabiki oy vermek meçburiyetinde kalır o insanlar ama şimdi bakalım benim kürt kardeşlerimin o korkularınıda şimdi ber taraf edildi şimdi görecez bakalım benim kürt kardeşlerim bunlara oy vereçekmi hep beraber görecez bunu derim ben herkez bu ülkede özgürdür isteyen istediğiyle beraber olur beraber yaşar buna hiç kimse engel olamaz ama vatanımızın bekaası olduğu zaman burda durulur bu vatan hepimizin gözüken köy kılavuz istemez kardeş kavgaları artık ülkemde bitti bitiyor zaten ...
Şaşırdık mı? Tabi ki Hayır...
onlar nasıl mhp ıle yapıyolarsa chp nınde hakkıdır
@karakemal1944 yuhhhh hala şunlara oy vermeyi düşünüyorsunzu ya yazıklar olsun demekki kanınızda türklük yok
cehape ve zihniyetinin ne olduğunu zaten herkes çok iyi biliyorda bu açıklamayı yapması iyi olmuş zaten bizim onlarla hiç farkımız yok diyor
bu adamı partiden uzaklastırın
vaybe saadet ve hdp ile ittifak yapacaklarmis saadete ve kendini milliyetci sanan meralcilere duyrulur bu kadarsiniz siz
Hadi hayırlısı herkesin safı belli olsun tabi..
gerekirse yalanını boş verin barajı geçince beleş yemek veren sizler cenazelere giden sizler atayla aponun resmini yanyana koyan sizler ayak oyunlarını bırakın beraber sallayama çalışacak olanda sizlersiniz.
Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş ittifaka bak CHP hdp İYİ PARTİ ANAP SAADET hepsi bir arada milleti milliyetçilik laflarıyla milleti uyutan akşenerin bu oluşumun içinde oluşu çok manidar geldi bana
yaw kardeşim siz akp limisiniz onlarında istediği bu zaten hdp ile ittiafk edilmesi o zaman vurdukca vuracak.tamam doğru söylüyorsun onlarda oyla gelmiş ve 6 milyonu temsil ediyor ama algı var..
Daha öncede HEP Barajı geçsin diye calismadilarmi
CHP .en büyük korkuyu yaşıyor bu güne kadar batıda bir şekilde ulusalcı milliyetçi CHP seçmenini idare ettiler,Doğudaki siyaseti pek batıdaki insanımızın gözüne görünmüyordu,PKK nın siyasi hamileri HDP ile her plartforma birlikte hareket edebiliyor,hapisteki veikillerini ziyaret edebiliyorlardı,artık bu iş bir sözleşmeye kesin bir metne döküldüğünde CHP parçalanma sürecin.Birde Amerikaden uzatılan İP e sarılan sözde MHP deki millliyetçiliği beğenmeyip ,milliyetçi oyların tekrar aslına rücu etmesini sağlayacağınıda İp liler çok iyi bilyorlar,Artık iki ucu b.... klu değnek dedikleri bu olsa
SEÇMENİ İÇİN SIKINTI DEĞİL mevzu Recep Tayyip ERDOĞAN ise hdp olur olur
@efe_efem_1976 hainler için farketmez dimi mevzu vatan hainliğisi yunanla bile olursun dimi kansız ğççççççççç
hdp ile ittifak yaparsanı ayağınıza sıkmış olursunuz hiç kimse hdp ile yapılan ittifak cumhur adayına oy vermez
iki terörist bir arada biri avrupanın maşası digeri abdnin ruhunu satmış hepsi
İşte kanı bozuk haysiyetsizlikte en dip tabakada duran bir zihniyet açık açık rengini bir insan daha nasıl belirtebilir ki? HDP=PYD=CHP=PKK yani ülkemizde pkk veya pyd siyasi bir parti olsaki gerek yok temsilcisi ve siyasi partisi zaten hdp ahanda işte chp kime yanaşıyor aç gözünü uyan Türkiyem oyuna gelme bunlar şahtı şahpaz oldular. Kuduruyolar ellerindeki bu ülkeyi muhafazakar bir partiye kaptırdıkları için. kudur kudur sen daha çok kudurcan ama aşın yapılacak yakında az bekle bunlar reklam arası daha film başlamadı
Ak Parti ve MHP ittifakıyla Fetönün, Aponun, Olimpos'un, Marks ve Lenin'in çocukluğu son bulacak ve bu aziz millet gerçek Türk ve Müslüman kimliğine kavuşacak
şaşırdıkmı hayır ilk gün afrin operasyonlarına destek veren k k nın jeton düştü esedle görüşün dedi niye destek verirse hdp nin oyları gidiyor çünkü :D
ATATÜRK ' ün kemikleri sızlamıştır. bari partının adını değiştirin. hdp ile koalisyon için küçük eniştenin karakteri uygun ama neysseee
daha önce yaptız enayıler sızde bahçelı gıbı ajanmısınız kılıçtar ıda dumenle getırdınız ukalca ışler ekmelettın gerıcısınıde adayı yapmadınnızmı halk partısı değil muştek teror cepkesı
Sn profösör biraz öteyi görün RTE .'nin istediği zaten bu bu tuzağınızdır düşerseniz ekmeğine yağ sürersiniz düşünün ve fikrinizi kendinize saklayın
Daha düne kadar akpkk diyenler,bizim sarayla anlaştığımız soysuzca namertçe söylendi diyenler,hırsıza rüşvetçiye kol kanat gerenden cumhurbaşkanı olmaz diyenler ittifak yapınca ülke menfaatleri için birliktelik oluyor.Bunlar en azından birbirlerie bu denli ithamlarda bulunup hakaretler etmemişler.hangisi doğru derseniz alayı şeytan.Buda ittifakların gerçek yüzü.
15 temmuzdan önce feto merale gel kucağıma otur seni 15 temmuzda başbakan yapayım demiş. hatırlarsanız bi ara merak 15 temmuzda başbakan olacağım diyordu hayırdır inşallah muneccim bokumu yemisti nerden biliyordu özellikle 15 temmuzda başbakan olacagini. bi mal mal yorumlar yapmayın babanız akp ulan daha çok kuduracaksiniz hadi dağılın
Malumun ilanıdır. Bunu içinize sindirebiliyorsanız buyurun ittifak yapın. Ama hem HDP ile birlik olup hem de Atatürkçü'yüm, milliyetçiyim demeyin bari...
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