CHP PM Üyesi Zeki Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

2019 yılında yapılacak seçimler öncesinde siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonra AKP ile MHP arasında Cumhur İttifakı konusunda anlaşmaya varıldı.

AKP ve MHP arasında 2019 yılı öncesinde sağlanan anlaşmanın karşısında, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti de çalışmalarına devam ediyor.

İttifak için açıklamalar yapılırken, CNN Türk'te canlı yayınlanan Tarafsız Bölge programında açıklamalar yapan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, "Gerekirse HDP ile de ittifak yapılır" dedi.

Kılıçaslan şunları söyledi:

"Bu parti, bu milletin CHP kadar AK Parti kadar helal, milletin oylarıyla gelmiştir ve hepimizin parçasıdır. Bir partinin böyle ötekileştirilmesi, çok yanlıştır. Dün bir toplantıdaydım. Belki haberiniz olmadı. CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ayhan Bilgen, İYİ Parti, Saadet Partisi, eski ANAP Partisi, hepsinin olduğu toplantı mesela. Ama eğer gerekiyorsa halkın, milletin çıkarınaysa gerekirse HDP ile de ittifak yapılır. Biz, bu millete inanıyoruz. Bu millet, aslında bunu istiyor."