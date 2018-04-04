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CHP PM'de görüşülecek "bağışlama" talepleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Partiden ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Nazlıaka, parti genel merkezinde görüşmelerde bulundu

CHP Parti Meclisinde (PM) görüşülecek "bağışlama" talepleri öncesi Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, parti genel merkezine geldi.

Alınan bilgiye göre, CHP PM, cuma günü saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

PM'de, gündem maddelerinin yanı sıra "bağışlama" konuları de ele alınacak. Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde ele alınacak talepler arasında 2016'da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka da bulunuyor.

Nazlıaka, bugün öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerini kabulü nedeniyle Nazlıaka'nın Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile görüştüğü öğrenildi.

Aylin Nazlıaka, basın mensuplarına açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.

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