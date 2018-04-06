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CHP PM’den Aylin Nazlıaka’nın af talebine ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi Toplantısı’nda partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın af talebi reddedildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00’te Parti Meclisi’ni topladı.

CHP Parti Meclisi Toplantısı’nda partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın af talebi reddedildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00’te Parti Meclisi’ni topladı. Toplantıda ittifak başta olmak üzere Aylin Nazlıaka’nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin ’bağışlanma’ talebi değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda 2016 yılında partiden ihraç edilen Nazlıaka’nın af talebi reddedildi.

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