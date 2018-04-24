CHP PM’den ittifak görüşmeleri için Kılıçdaroğlu’na tam yetki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli her türlü işlerin işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oybirliğiyle tam yetki verdi" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Toplantısı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek yol haritası ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tezcan, seçim gündemiyle ilgili sıcak ihtiyaç duyulan acil konuların tamamını ayrıntılı bir şekilde PM’nin görüştüğünü belirterek, "Parti Meclisimiz önümüzdeki süreçte mümkün olan en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda kanaat görüş ağırlığı ortaya çıktı. Bütün PM üyelerimiz milletvekili seçimlerinde mümkün olan en en geniş ittifak yollarının aranması denenmesi ve hayata geçirilmesi gerektiği konusunda bir mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli her türlü işlerin işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oybirliğiyle tam yetki verdi" diye konuştu.

"Milletvekili adaylık müracaatları 30 Nisan 2018 günü başlayacak 7 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek"

Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca PM aday saptama yöntemi konusunda milletvekili aday saptama yöntemlerinde Türkiye’de tüm seçim çevrelerinde merkez yoklamasıyla milletvekili adaylarının saptanmasına yine oy birliğiyle karar verdi.Müracaat tarihlerini görüştük.Milletvekili adaylık müracaatları 30 Nisan 2018 günü başlayacak 7 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Parti MEclisi toplantımız çok verimli geçti. Türkiye’nin önümüzdeki süreçte 24 Haziran seçimlerine giderken artık bütün örgütün karar irade birliğiyle bugünden itibaren alana çıkıp aktif bir biçimde çalışmaya başlaması gerektiğini PM’de tespit etmiştir." "Meclis grubunda yapılacak görüşme sonucunda belirlenecektir"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Tezcan, cumhurbaşkanı adayı konusunda isimle ilgili bir telaffuzun olup olmadığı ve cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklayacaklarının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bizim tüzüğümüzde cumhurbaşkanı adayı saptamaya ilişkin hüküm var. Ancak uyum yasası çerçevesinde şu anda görüşülen, anayasa komisyonundan geçen ve Meclise gelen uyum yasası çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi hususunda parti grubu meclis grubuna verilmiş bir yetki var. Bu çerçevede PM’de bu konuda bir görüşme yapmadık. Meclis grubunda yapılacak görüşme sonucunda belirlenecektir" dedi.

"İsimlere takılmama konusunda PM’de bir ağırlıklı görüş ortaya çıkmıştır"

"İsim konusunda herhangi bir biçimde cumhurbaşkanı adayı ismi tespiti gibi bir görüşmemiz olmamıştır" diyen Tezcan, "Ama muhtemel bütün adaylar çerçevesinde PM üyelerimiz değerlendirmeler yapmıştır. İsimlere takılmama konusunda PM’de bir ağırlıklı görüş ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı. "İsimler noktasında bir özel tartışma açmamıştır"

PM’nin isimler üzerinde muhtemel sürece zarar verecek herhangi bir değerlendirme yapmaktan özenle kaçındığını vurgulayan Tezcan, "Devam eden bir ittifak görüşmeleri süreci vardır. Bu çerçevede PM üyelerimiz bu görüşmelerin gerekli verimlilik içerisinde geçmesini sağlamak için azami özen içerisinde olmuş ve bu çerçevede de isimler noktasında bir özel tartışma açmamıştır" dedi.

Tezcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayının isminin bir gün önce ya da bir gün sonra saptanıp saptanmaması tamamen bu siyasal süreçte bir anlamda kampanyanın yürütülmesiyle ilgili de bir konudur. Bu nedenle geç kalınmış bir şey yok. Herhangi bir süre koymayı da uygun bulmuyoruz. En uygun sürede cumhurbaşkanı adayımız açıklanacaktır."