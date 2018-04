CHP PM’den ittifak görüşmeleri için Kılıçdaroğlu’na tam yetki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli her türlü işlerin işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oybirliğiyle tam yetki verdi" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Toplantısı sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek yol haritası ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tezcan, seçim gündemiyle ilgili sıcak ihtiyaç duyulan acil konuların tamamını ayrıntılı bir şekilde PM’nin görüştüğünü belirterek, "Parti Meclisimiz önümüzdeki süreçte mümkün olan en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda kanaat görüş ağırlığı ortaya çıktı. Bütün PM üyelerimiz milletvekili seçimlerinde mümkün olan en en geniş ittifak yollarının aranması denenmesi ve hayata geçirilmesi gerektiği konusunda bir mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli her türlü işlerin işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oybirliğiyle tam yetki verdi" diye konuştu.