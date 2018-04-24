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CHP PM'nin olağanüstü toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, PM üyelerinin bir bölümü CHP'nin ilk turda mutlaka kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarması yönünde görüş bildirdi - Bazı PM üyeleri ise "eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday gösterileceği" iddialarını gündeme getirerek Gül'ün adaylığına karşı çıktı

CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin olağanüstü toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda PM üyelerinin bir kısmı CHP'nin ilk turda mutlaka kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarması gerektiğini ifade etti.

İttifakın önemine işaret eden PM üyeleri, aday destekleme sürecinin ikinci turda netleştirilmesi yönünde görüş bildirdi.

Bazı PM üyeleri ise "eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine" yönelik iddialara tepki gösterdi. Gül'ün cumhurbaşkanlığı dönemindeki icraatlarını eleştiren PM üyeleri, bu adaylığa karşı çıktı.

PM üyelerini tek tek dinleyen Kılıçdaroğlu'nun notlar alarak, "bütün kitleleri kucaklayacak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını" söylediği kaydedildi.

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Chp Parti Meclisi olağanüstü

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