CHP PM'nin resmi sonuçları belli oldu

PM seçiminde aynı oyu alan (359) İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile eski Büyükelçi Ünal Çeviköz arasında, kota uygulaması nedeniyle kura çekildi. Kura sonucunda PM'ye giren Çeviköz oldu. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'da Çeviköz'e dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini vermesi bekleniyor.

Ateşli'nin bir dönem CHP Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı olarak parti içerisinde görev aldığı öğrenildi.

PM'de Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç 692 oyla en fazla oya ulaşan üye olurken, 384 oyla 25 yaşındaki avukat Gamze Pamuk Ateşli PM'nin en genç üyesi unvanını elde etti.

CHP PM'de 8'i Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan (BYKP) gelmek üzere 60 üye bulunuyor.

Kurultayın ikinci günü sabaha kadar süren sayımın ardından gençlik ve kadın kotası uygulanmadan açıklanan PM listesi, Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından netleştirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda PM için 488 aday başvurmuştu.

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultay'da oluşan 60 kişilik Parti Meclisi'nin (PM), kadın ve gençlik kotası uygulanmış resmi hali belli oldu.

Kota uygulaması nedeniyle ayrıca, ilk etapta listede bulunan eski milletvekili Müslim Sarı ile İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner yedek üye oldu.

Kota uygulandığında daha önce Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına karşın listeye giren 10 kişi, 7'ye indi.

Bu isimler, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve eski milletvekili Erdal Aksünger oldu.

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da PM'ye giren isimler arasında yer aldı. Öztrak'ın da yeni MYK'da ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev alması bekleniyor.

- İlçe başkanlığından PM'ye

CHP'de yeni PM 39 erkek, 21 kadın üyeden oluşurken, 6 kişi ise kota gereği 30 yaş altında genç üye oldu.

Halen Konya'nın Ereğli İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bülent Ecevit Tatlıdil de kurultaydan sonra en yetkili organ PM'ye girdi.

PM'ye giren isimlerden bir diğeri de ev hanımı Semra Dinçer. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Dinçer, evli ve iki çocuk annesi. Uzun yıllardır parti örgütlerinde çalışmalar yapan Dinçer, önceki seçimlerde Ankara'dan milletvekili adayı da olmuştu.