CHP Rize İl Başkanı istifa etti

RİZE, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, görevinden istifa etti.
CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek genel merkeze istifasını sundu. Rakıcı’nın istifasından boşalan il başkanlığı görevini, İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz yürütecek.
Öte yandan, Rakıcı’nın istediği adayların parti genel merkezi tarafından aday gösterilmemesi üzerine, tepki amacıyla istifa ettiği öne sürüldü.
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