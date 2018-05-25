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CHP Rize İl Başkanı Rakıcı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 00:51 | Son Güncelleme

CHP Rize İl Başkanı Rakıcı istifa etti

RİZE (AA) - CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Rakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunların nedeniyle partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini söyledi.

Rakıcı'nın istifasından boşalan il başkanlığı görevini vekaleten İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz'in yürüteceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı Rize

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