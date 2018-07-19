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CHP Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Güngör'den kurultay çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

Mustafa Güngör: - "Elimizdekileri de kaybetmemek için derhal değişiklik yapmak zorundayız. Güçlü bir kadroya görevi teslim etmek zorundayız"

CHP Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurultay Delegesi Mustafa Güngör, kurultay çağrısında bulundu.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Temmuz Pazartesi gününden itibaren seçim gündemli olağanüstü kurultay çağrısı için Samsun'da ve Türkiye'nin hemen her yerinde organize olunduğunu kaydetti.

Ülkede genelinde kurultay için gereken imzanın 700'ü geçeceğini savunan Güngör, Samsun'da bulunan kurultay delegelerinin büyük kısmının değişimden yana tavır koyduğunu, şu an itibarıyla 13 kişinin olağanüstü kurultay için imza verdiğini belirtti.

Sokağın ve tabanın sesini dinlediklerini, siyasetlerini buna göre şekillendirdiklerini ifade eden Göngör, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimi artık bu sıkleti taşıyamıyor. Bunu herkesten duymaya başladık. Verecek cevap, edecek söz bulmakta güçlük çekiyoruz. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 22 oy aldık. 'Seçimi AKP kaybetti' şeklinde açıklamalarla kamuoyunun karşısına çıkıldı. Yanlış yapıldı, biz bu seçimi kaybettik. Sadece basit bir seçim kaybetmiş de değiliz. Maalesef, rejim değişti. Elimizdekileri de kaybetmemek için derhal değişiklik yapmak zorundayız. Güçlü bir kadroya görevi teslim etmek zorundayız. Biz bugün varız, yarın yokuz ama gelecek nesiller için taşıdığımız sorumluluk gereği, bu değişimin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, yeni bir vizyon oluşturmalı ve sağlam bir kadro eliyle bu vizyon desteklenmelidir."

- "Değişim artık kaçınılmazdır"

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, "İmza sayısı 120'yi geçmez" şeklindeki açıklamalarını "manipülatif" olarak değerlendiren Güngör, "Sayın Kemal Zeybek'e cep telefonumda kayıtlı olan noter evraklarını gösterebilirim. Türkiye'nin her tarafından var. Sadece 250-300 tanesi benim cep telefonumda kayıtlı. Kendileri de biliyorlar ki değişim artık kaçınılmazdır. Ortada 'değişim rüzgarı' değil, adeta bir 'değişim fırtınası' var. Buna karşı koymak doğru değil. Yarın olur, pişman olurlar." ifadelerini kullandı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak'ın, "Değişim olmalı ama zamanı değil." açıklamalarının ise "şahsi bir açıklama olduğu ve örgütü bağlamadığı" görüşünü dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"İl Başkanının örgütü bağlayan bir açıklama yapması için benim de Yönetim Kurulu üyesi olduğum örgütten karar çıkarması gerekir. Böyle bir karar da yok. Merak edenler için söylemek isterim, Cumhuriyet Halk Partisi Samsun örgütü de değişiklikten ve olağanüstü kurultaydan yanadır. Yönetim Kurulu toplantısında bu durum oylanırsa, söylemiş olduğumun doğruluğu da görülecektir. Dolayısıyla, Mehmet Kundak'ın 'Değişim erkendir' açıklaması da sadece kendisini bağlar. Örgütün görüşünü ve düşüncesini almadan böyle açıklamalarda bulunmak örgüte zarar verir. Bunu da kendisine hatırlatmak isterim."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Mustafa Güngör Olağanüstü Kurultay Samsun

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