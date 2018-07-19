CHP Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Güngör'den kurultay çağrısı

CHP Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurultay Delegesi Mustafa Güngör, kurultay çağrısında bulundu.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Temmuz Pazartesi gününden itibaren seçim gündemli olağanüstü kurultay çağrısı için Samsun'da ve Türkiye'nin hemen her yerinde organize olunduğunu kaydetti.

Ülkede genelinde kurultay için gereken imzanın 700'ü geçeceğini savunan Güngör, Samsun'da bulunan kurultay delegelerinin büyük kısmının değişimden yana tavır koyduğunu, şu an itibarıyla 13 kişinin olağanüstü kurultay için imza verdiğini belirtti.

Sokağın ve tabanın sesini dinlediklerini, siyasetlerini buna göre şekillendirdiklerini ifade eden Göngör, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimi artık bu sıkleti taşıyamıyor. Bunu herkesten duymaya başladık. Verecek cevap, edecek söz bulmakta güçlük çekiyoruz. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 22 oy aldık. 'Seçimi AKP kaybetti' şeklinde açıklamalarla kamuoyunun karşısına çıkıldı. Yanlış yapıldı, biz bu seçimi kaybettik. Sadece basit bir seçim kaybetmiş de değiliz. Maalesef, rejim değişti. Elimizdekileri de kaybetmemek için derhal değişiklik yapmak zorundayız. Güçlü bir kadroya görevi teslim etmek zorundayız. Biz bugün varız, yarın yokuz ama gelecek nesiller için taşıdığımız sorumluluk gereği, bu değişimin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, yeni bir vizyon oluşturmalı ve sağlam bir kadro eliyle bu vizyon desteklenmelidir."