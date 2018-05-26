CHP seçim bildirgesini açıklıyor

CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı başladı.

Toplantı için partililer, sabah erken saatlerden itibaren JW Marriot Otel'e gelmeye başladı.

Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi.

Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı" seçim şarkısı tanıtıldı.

Toplantı salonuna girişte adaylara ve misafirlere CHP'nin 230 sayfalık bildirgesi dağıtıldı.

CHP'nin seçim sloganı da "Millet için geliyoruz" olarak açıklandı. CHP, cumhurbaşkanı seçim kampanyasında ise "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullanacak. CHP ayrıca seçimlerde "artık tamam" sloganıyla da seçmenin karşısında olacak.

