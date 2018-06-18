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CHP seçim güvenliği için 12 milletvekili görevlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

CHP, 24 Haziran günü "seçim güvenliğinin sağlanması için" 5 kente 12 milletvekili gönderecek

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 24 Haziran günü "seçim güvenliğinin sağlanması için" 5 kente 12 milletvekili gönderilecek.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde, seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak üzere 12 milletvekili Şanlıurfa, Erzurum, Van, Gümüşhane ve Çankırı'da görevlendirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi imzasıyla milletvekillerine iletilen görevlendirme yazısında, "Seçimden 3 gün önce görevli olduğunuz bölgeye giderek sayım döküm işlemleri tamamlanıncaya kadar orada kalmanız, seçim güvenliği konusunda örgütlerimizle birlikte koordinasyon görevi yürütmeniz ve oyunuzu da orada kullanmanız, seçim güvenliğini sağlamak konusunda büyük önem taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

Buna göre, Şanlıurfa'da Zeynel Emre, Murat Emir ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erzurum'da Mahmut Tanal, Sibel Özdemir ve Ahmet Akın, Van'da Ali Haydar Hakverdi ile Orhan Sarıbal, Gümüşhane'de Tahsin Tarhan ile Murat Bakan, Çankırı'da ise Nihat Yeşil ile Levent Gök görev yapacak.

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