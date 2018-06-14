CHP, seçim izleme ve koordinasyon merkezi kurdu

CHP, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle genel başkan yardımcılarından oluşan 4 kişilik izleme ve koordinasyon merkezi oluşturdu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, merkezin, seçim işlemlerini izlemek, koordine etmek ve ortaya çıkabilecek sorunlara anlık müdahale bulunmak amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Merkezde, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan görev alacak.

İllerde de il başkanı başkanlığında 4 kişilik bir il izleme ve koordinasyon merkezi kurulacak.

