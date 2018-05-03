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CHP seçim kampanyasını 1. Meclis'ten başlatacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayını yarın sabah düzenlenecek toplantıyla açıklayacak olan CHP, seçim kampanyasını ise öğleden sonra 1. Meclis önünde başlatacak - CHP'nin içinde olduğu 4 partinin katılımıyla bugün yapılması beklenen ittifak protokolü töreni ise hafta sonuna ertelendi

Cumhurbaşkanı adayını yarın sabah düzenlenecek toplantıyla açıklayacak olan CHP, seçim kampanyasını ise öğleden sonra 1. Meclis önünde başlatacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını yarın kamuoyuyla paylaşacak olan CHP'de aday tanıtım toplantısı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda, saat 10.00 ile 13.00 arasında yapılacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin adayı ile katılacağı toplantıda bir konuşma yapacak. CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanya süreci de yine yarın başlatılacak.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gönderilen yazı ile kampanya başlangıç yerinin Ulus'taki 1. TBMM binasının önü olduğu belirtildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının da katılımı ile burada basın açıklaması yapılarak, kampanya süreci resmen başlamış olacak.

Öte yandan, CHP'nin içinde bulunduğu 4 partinin bugün yapması beklenen ittifak protokol töreninin ise hafta sonuna ertelendiği duyuruldu.

Protokolün cumartesi günü imza altına alınması bekleniyor.

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