CHP seçim sloganlarını tanıttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, cumhurbaşkanı seçiminde "hepimizin cumhurbaşkanı", milletvekili seçiminde ise "millet için geliyoruz" sloganını kullanacaklarını açıkladı. Tezcan, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yoğun bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirten Tezcan, yarın JW Mariott Otel'de aday tanıtımı ve seçim bildirgesinin tanıtımının yapılacağını hatırlattı. Seçim müziklerini yarın duyuracaklarını aktaran Tezcan, "Kampanya sloganlarımızı hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi için ayrı ayrı belirledik. Aslında bu sloganları biz belirlemedik, halk belirledi. Sosyal medyada konuşulan, yazılan ve ilgi gören, Türkiye'nin bugünkü durumunu ve gelecekle ilgili çıkışını işaret eden kampanya sloganları doğrudan doğruya ilk defa halkın belirlediği kampanya sloganları olarak ortaya çıktı." dedi. Tüm Türkiye'yi kucaklayan bir cumhurbaşkanı adayları olduğunu ve bu nedenle burada "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullacaklarını bildiren Tezcan, bu sloganın bir siyasi partinin değil, iktidar partisinin sloganı olmadığını söyledi.

Milletvekili seçimleri için kampanya sloganını ise "millet için geliyoruz" olarak belirlediklerini bildiren Tezcan, "Türkiye kutuplaşmadan bıktı. Kutuplaşmayı yok etmek, toplumsal barışı inşa etmek üzere, ayrışmış bir millet değil, bütünlüğünü sağlamış milleti özlediğimiz biçimde yeniden bütünlüğünü sağlamak üzere millet için geliyoruz. Huzur için, adalet için geliyoruz. Yoksulluğun ortadan kalktığı bir Türkiye’de milletin huzur içinde yaşamasını sağlamak için millet için geliyoruz." ifadesini kullandı. Kampanyalarında ayrıca "artık tamam" sloganını da kullanacaklarını vurgulayan Tezcan, yönetemeyen iktidara karşı "artık tamam" dediklerini belirtti. Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu ve seçim bildirgesinin bu 5 temel sorun üzerine kurgulandığını aktaran Tezcan, "Ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika. Bu 5 temel sorun alanını çözecek bir esaslı seçim bildirgesini genel başkanımız açıklayacak." dedi. Soruları da cevaplayan Tezcan, MHP'nin de yarın saat 11.00’de seçim bildirgesini açıklayacağını ve CHP ile aynı saate denk gelmemesi için bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "İki siyasi parti centilmence görüşmeler yürütüyorlar. Centilmenlik düzeyinde çözülecek bir düzenleme yapılacak." şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun seçim programının pazar günü Eskişehir’den başlayacağını açıklayan Tezcan, partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yapılacak ortak mitingler için bilgilendirmenin ise daha sonra paylaşılacağını söyledi. AK Parti'nin seçim bildirgesiyle ilgili bir soru üzerine de Tezcan, "AK Parti 16 yıldır Türkiye’de yapamadığı, çökerttiği ne varsa onları tamir edeceğini anlatmaya çalışıyor. Sorumlusu olanın çözüm merkezi olması mümkün değil." dedi. Edirne ikinci sıra adayıyla ilgili değişikliğin sorulması üzerine Tezcan, Edirne ikinci sıradaki adayları hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla mahkumiyet çıktığını ve bu nedenle YSK'nin aday olamayacağını bildirdiğini aktardı. Tezcan, bu adayın yerine daha önce Edirne milletvekilliği yapan Erdin Bircan'ı bildirdiklerini kaydetti. - "Tamamı palavra" Tezcan ve Tuncay Özkan'ın milletvekili aday listesi nedeniyle yumruklaştıkları yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Tezcan, Özkan'la milletvekili olmadan, yıllar öncesine dayanan çok büyük dostlukları olduğunu söyledi.