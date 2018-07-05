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"CHP seçimleri mevsimlik bir iş olarak görüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 03:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "CHP seçimleri sezonluk, mevsimlik bir iş olarak görüyor. Seçim bitince defteri, dükkanı kapatıyor, bir daha seçim kararı alınınca hemen dükkanı tekrar açıyor. O zaman orada seçim bitmiş oluyor"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "CHP seçimleri sezonluk, mevsimlik bir iş olarak görüyor. Seçim bitince defteri, dükkanı kapatıyor, bir daha seçim kararı alınınca hemen dükkanı tekrar açıyor. O zaman orada seçim bitmiş oluyor." dedi.

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretinde konuşan Işık, çok yoğun bir çalışmanın sonunda haklı bir başarı elde ettiklerini söyledi. Işık, bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.

Işık, AK Parti'nin ilk seçim kazandığı yerin Karamürsel ilçesine bağlı o dönem belde statüsündeki Ereğli Mahallesi olduğunu hatırlatarak, 14'üncü seçimden de yüzlerinin akıyla çıktıklarını belirtti.

Seçimin ardından muhalefetin birbirine girdiğini ve olağanüstü kurultay istenildiğini vurgulayan Işık, şöyle konuştu:

"CHP seçimleri sezonluk, mevsimlik bir iş olarak görüyor. Seçim bitince defteri, dükkanı kapatıyor, bir daha seçim kararı alınınca hemen dükkanı tekrar açıyor. O zaman orada seçim bitmiş oluyor. Hiçbir seçim kampanya döneminde kazanılmaz. Kampanya döneminde herkes mevcudunu korumanın derdine düşer. Bunlar siyaseti sezonluk iş, mevsimlik iş olarak gördükleri için kendilerini de mevsimlik işçi statüsüne koyuyorlar. 'Sezon açılınca başlayalım, sezon bitince kapatalım.' Öyle bir şey yok. Siyaset devamlı bir uğraştır, insanın gönlüne girme mücadelesidir. Gönlüne giremezseniz sandıktan çıkamazsınız. Başarımızın sırrı üçtür; çalışmak, çalışmak, çalışmak... Bugün başarısız olanlar bilsinler ki çalışmadıkları içindir. Bilsinler ki milletin gönlüne giremedikleri içindir."

Başbakan Yardımcısı Işık, gelecek sene yapılacak yerel seçimlerde de aynı anlayışla en yüksek oy oranlarını alarak yollarına devam edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Işık, Saadet Partisinden AK Parti'ye geçen Karamürsel Belediye Meclisi Üyesi Süleyman Baydin'e rozetini taktı.

Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen programa, AK Parti'den milletvekili seçilen İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır da katıldı.

Işık, programın ardından Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Karamürsel İlhan Çınar Alanı'nda verilen konseri izledi.

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ak parti Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli

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