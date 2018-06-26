CHP Şırnak il ve merkez ilçe yönetimi istifa etti

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, CHP'den milletvekili adayı olmak için 26 yıldır sürdürdüğü il başkanlığından ayrılan Mehmet Uğur'un aday gösterilmemesine tepki gösteren il ve merkez ilçe yönetimi, bugün partiden istifa ettiklerini duyurdu.

1992 yıllından bu yana CHP Şırnak İl Başkanlığı yapan ve 24 Haziran'da seçimleri öncesi görevinden istifa eden Mehmet Uğur'un milletvekili adayı gösterilmemesi, il ve merkez ilçe yöneticilerinin tepkisine neden oldu. İl ve merkez ilçe yöneticileri, bugün il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısıyla hem görevlerini bıraktıklarını hem de partiden istifa ettiklerini duyurdu.

CHP İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik, genel merkeze tepki için toplu olarak istifa ettiklerini belirterek, "Malumunuz, bir baskın seçim yaşadık Türkiye genelinde. Bizim partimize, bazı sitemlerimiz var. Bu vesile ile biz topluca istifa etmeyi düşündük ve bugün bunu gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Mehmet Uğur Bey, ailece, uzun süredir bu partide hizmet vermekte. Partinin bayrağını namüsait dönemlerde bile sürekli yükseklerde tutmaya çalışmıştır. Ailesi sürekli CHP saflarında yer almış. Bugüne kadar aynı kararlılıkla ve aynı şevkle devam etti. 24 Haziran seçimlerinde il teşkilatının görüşü alınmadan, tepeden inme, adı, sanı belli olmayan Sabri Kuytan diye birini birinci sıra milletvekili olarak belirlemeleri üzerine biz, Şırnak il teşkilatı olarak bunların, bu vefasızlığını gerçekten hazmedemedik. Çünkü, Mehmet Bey uzun yıllar bu partide hizmet vermiş. Uzun süre bu partiye gönül vermiş arkadaşları ile birlikte çalışmış. Mehmet Bey'in birinci sıra milletvekili adayı olacağına kesin gözü ile bakıyorduk. Ancak maalesef bu böyle olmadı. Merkez yoklaması ile adı geçen şahıs birinci sıra milletvekili olarak belirlenmiş" dedi.