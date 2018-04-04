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CHP Sivas Milletvekili Akyıldız:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

"Sivas'taki Numune Hastanesi, Cumhuriyet döneminden kalan nadide bir eserdir. Burası yıkılmak yerine onarılıp gelecek kuşaklara aktarılmalıdır"

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas'taki Numune Hastanesinin, Cumhuriyet döneminden kalan nadide bir eser olduğunu, buranın yıkılmak yerine onarılarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Akyıldız, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta tarihi Numune Hastanesinin yıkılarak yerine cami yapılmasının planlandığını öne sürdü.

Bu hastanenin bulunduğu alanın sit alanından çıkarılarak, Cumhuriyet döneminden kalan bu nadide eserin yıkılmasının yolu açıldığını belirten Akyıldız, Mimarlar Odası tarafından bu kararın yargıya taşındığını bildirdi.

"Bu eserin yıkılmasının arkasında acaba başka şeyler mi var?" diye soran Akyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Burada camiye ihtiyaç yok ama Yukarı Tekke Mezarlığı'nda camiye ihtiyaç vardır. Sivas'a gerçekten hizmet etmek istiyorsanız, Numune Hastanesinin bulunduğu yere yapılacak cami ve külliye için harcanması planlanan yüz milyon lira ile yolu olmayan köylere yol yapın. Bu yanlıştan geri dönün. Sivas'taki Numune Hastanesi, Cumhuriyet döneminden kalan nadide bir eserdir. Burası yıkılmak yerine onarılıp, gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.

Burayı, Ravza Derneğine peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Numune Hastanesinin yıkılıp yerine yaptırmayı düşündüğünüz cami ve külliyenin yapım işlerini de bu Ravza Derneğine mi vereceksiniz? Yeni FETÖ benzeri yapılanma yürüten bu derneğin arkasında kimler var? Kimler koruyup kolluyor. Bizim dindarlarla sorunumuz olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Bizim sorunumuz din bezirganları, din istismarcılarıyla. Bu derneğin başkanı, aldıkları bağışları, nereden ve nasıl aldıklarını açıklamak zorundadır."

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