CHP Sivas Milletvekili Akyıldız:

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas'taki Numune Hastanesinin, Cumhuriyet döneminden kalan nadide bir eser olduğunu, buranın yıkılmak yerine onarılarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Akyıldız, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta tarihi Numune Hastanesinin yıkılarak yerine cami yapılmasının planlandığını öne sürdü.

Bu hastanenin bulunduğu alanın sit alanından çıkarılarak, Cumhuriyet döneminden kalan bu nadide eserin yıkılmasının yolu açıldığını belirten Akyıldız, Mimarlar Odası tarafından bu kararın yargıya taşındığını bildirdi.

"Bu eserin yıkılmasının arkasında acaba başka şeyler mi var?" diye soran Akyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Burada camiye ihtiyaç yok ama Yukarı Tekke Mezarlığı'nda camiye ihtiyaç vardır. Sivas'a gerçekten hizmet etmek istiyorsanız, Numune Hastanesinin bulunduğu yere yapılacak cami ve külliye için harcanması planlanan yüz milyon lira ile yolu olmayan köylere yol yapın. Bu yanlıştan geri dönün. Sivas'taki Numune Hastanesi, Cumhuriyet döneminden kalan nadide bir eserdir. Burası yıkılmak yerine onarılıp, gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.