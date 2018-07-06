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CHP Sivas Teşkilatı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, partideki olağanüstü kurultay tartışmasıyla ilgili, "Bu süreçte toplanılması talep edilen kurultay partimize yarar değil, zarar verecektir.

CHP Sivas Teşkilatı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, partideki olağanüstü kurultay tartışmasıyla ilgili, "Bu süreçte toplanılması talep edilen kurultay partimize yarar değil, zarar verecektir. Tüm örgütlerimiz yerel seçimlere hazırlanmalı ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile mücadeleye devam diyoruz" dedi.
CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, partide tartışma yaratan kurultay çağrısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Parti binasında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Coşkun, "Seçim çalışmaları Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve CHP örgütleri tarafından fedakârca yürütülmüştür. Bu durumu başarısızlık olarak göstermek ve Genel Başkanımızı tartışmaya açmak demek, kamuoyu önünde partimizi tartışmaya açmak demektir. Birbirimize en çok kenetlenmemiz gereken şu süreçte bu tartışmaları yaratmak, üstelik imza toplayıp olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak, ne yazık ki parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. Parti içinde kırılganlıklara, ayrışmalara, duygusal kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır" diye konuştu.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini belirten Yılmaz Coşkun, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce ülkemize, sonra partimize karşı sorumluluğumuz bulunmaktadır. Gün beraberlik günüdür. Bu süreçte toplanılması talep edilen kurultay partimize yarar değil, zarar verecektir. Tüm örgütlerimiz yerel seçimlere hazırlanmalı ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile mücadeleye devam diyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

CHP Sivas Teşkilatı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çok baarılı oldunuz seçimde maşşallah desteğe devam küçük düşüncelilr seçimlerde mualefetin oyu artması yerine eksiliyor millet sizi ,şde bu kadar istiyr
BUNLARDA GENEL MERKEZ YALAKALARI.
İktidar zaten Alevilerle kardeşlerimizle benim gibi Sünni kardeşlerimizin arasını açan politikalar uyguluyordu şimdi CHP teşkilatlarında Alevi olanlar Kılıçdaroğlu diğerleri İnce diyor e hadi söyleyin kim bu ülkeye kardeşliği birliği beraberliği getirecek? Hepiniz koltuk sevdalısısınız bu ülkeyi düşünen bi tek bilinçli gençler kaldı.
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