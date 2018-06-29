CHP, Soylu için 81 ilde suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor

CHP İzmir İl Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere verdiği talimata, diğer illerle aynı anda basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına CHP İzmir milletvekillerinden Atila Sertel ile Kani Beko'nun yanı sıra bazı ilçe başkanları ve partililer katıldı. Genel merkez tarafından il başkanlıklarına gönderilen basın açıklamasını CHP İzmir İl Sekreteri Birgül Değirmenci okudu. Soylu'nun valilere, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın' talimatı verdiği sözlerinin toplumsal çatışma ve kaos çağrısı olduğunu savunan Değirmenci, bu tutumun açıkça ateşle oynamak anlamına geldiğini söyledi. Değirmenci, "Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bunun derin mahfillerde hazırlanmış bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir" dedi.

Şehit cenazelerinde yine tam kadro yer alacaklarını ifade eden Değirmenci, şunları söyledi:

"Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır."

Birgül Değirmenci, CHP Genel Merkezi'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığı içinde olduğunu, bu konuda karar verildikten sonra 81 ilde de suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

