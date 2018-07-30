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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "(Olağanüstü kurultay talepleri) Süresinde eğer yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik. Tüzükte nelerin yapılacağı yazıyor, tüzük dışına çıkmak gibi bir irademiz hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "(Olağanüstü kurultay talepleri) Süresinde eğer yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik. Tüzükte nelerin yapılacağı yazıyor, tüzük dışına çıkmak gibi bir irademiz hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır."


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