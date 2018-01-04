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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan:Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir1

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 19:45 | Son Güncelleme 9 saat önce

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