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CHP Sözcüsü Öztrak: "(Dövizdeki artış) Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Öztrak: "(Dövizdeki artış) Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız."


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