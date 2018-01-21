CHP Sözcüsü Tezcan: Bu harekata desteğimiz tamdır (1)

ANKARA (DHA) - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin,"'Zeytin Dalı' Harekatı atılması gereken bir adımdı. Doğru bir harekattır. Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur. Bu harekata desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Bahçeli konuyu iç siyaset malzemesi haline getirmesin" dedi.
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