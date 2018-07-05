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CHP Sözcüsü Tezcan: "CHP olarak biz yerel seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki tutumuz nettir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Tezcan: "CHP olarak biz yerel seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki tutumuz nettir."


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