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CHP Sözcüsü Tezcan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacaklarını bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Tezcan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacaklarını bildirdi.


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