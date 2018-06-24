CHP Sözcüsü Tezcan: Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır gözüken tablo budur (1) 

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı yüzde 93 buçuğa yakın sandıkların açıldığını söyleyerek belli oranları kamuoyu ile paylaşıyor. Bu oranlar üzerinden birileri erken düğün dernek yapmaya başladı. Birileri, erken davul zurna çalmaya başladı. Hiçkimse erken gelin güvey olmasın. Bir önceki basın toplantımızda da söyledik; cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştır gözüken tablo budur. Bu süreç cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını büyük olasılıkla gösteriyor. Bunu rakamlar böyle söylüyor" diye konuştu.
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