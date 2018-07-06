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CHP Sözcüsü Tezcan'dan son dakika 'olağanüstü kurultay' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tezcan, olağanüstü kurultay için tek ihtimalin delegelerin yüzde 51 imzasının olduğunu ifade ederek, 'Parti delegelerinde de olağanüstü kurultayın zafiyete uğratacağı görüşü yaygın' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, NTV televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tezcan'ın açıklamaları:

Tartışma birkaç gün daha sürer ama daha sonra biter. Olağanüstü kurultaya ya genel başkan çağırır ya da delegelerin imzası ile çağrılır. Genel başkan çağırmayacak, parti meclisinin de kararı yok. Ortada tek bir deneneceği söylenen seçenek imza toplanarak, yüzde 51 delegenin imzası ile çağrı. Fiilen onu da mümkün görmüyorum ama delegelerin tercihidir.

MUHARREM İNCE, DELEGELERİN İMZASINI ALABİLECEK Mİ?

Parti delegelerinde de olağanüstü kurultayın zafiyete uğratacağı görüşü yaygın. Bizce de doğru olan kurultayın yapılmaması. Örgütte yerel seçimlere hazırlanma kanaati yaygın.

"SAYIN İNCE PARTİ İLE YARIŞMADI, ERDOĞAN İLE YARIŞTI"

Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı, sayın İnce, Erdoğan ile yarıştı. Ben de diyorum ki, bunu söylemek kampanya süreci boyunca sayın İnce'nin Erdoğan'la değil, partiyle yarıştığını düşünmektir. Bu yanlış, hem bize hem de İnce'ye yanlış.

İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar diyor. Bu çok açık bir kurultay çağrısı. Bence doğru olmamıştır.

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CHP Bülent Tezcan Olağanüstü Kurultay muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
arkadaş sizin derdiniz ne..tayyibin karşısındaki en güçlü muhalefet İnce..eğer İnce Chp den giderse Chp nin hiç bi esprisi kalmaz bilginiz olsun..zaten millet iyice aoğumuş başarızılığınızdan..
Bülent Tezcan istifa!!!!
Chp'nin demokrasi anlayışı bu kurultay için bile %51 imza gerekli ya bu imza toplansa kılıçdaroğlu otomatik olarak gidiyor zaten.
muharrem ince kurultayada gider başkanda olur. tezcan seçim sonuçlarında olduğu gibi yine yalan konuşuyor
Biri şu bülent tezcan Denen yalaka adama söylesin yakında adın sanın Anılmayacak Çekil kenara bari önceki hizmetlerin kalsın hayatımda bu kadar diktatör yalakası görmedim
Bülent tezcan partinin sahibi sensin herhalde.
Kurultaydan kaçın halktan nasıl kaçacaksınız bakalım.
DEMOKRASİ KALESİ CHP NİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAK..%5 DAHİ KUULTAY İSTENSE GİDİLMESİ GEREK BÖYLE BİR PARTİDE..51 OLMASI İSTEĞİ ANCAK DİKTA YÖNETİM OLAN PARTİLERDE OLUR..BİR KİŞİ DAHİ İSTESE CİDDİYE ALINMALI CHP DE...ANCAK KILIÇTAROĞLU PARTİYİ ÇOK FARKLI VE AMAÇLI DURUMA SOKTU...HATTA CHP KİMLİK SORUNU YAŞAYAN IRKÇI BİR PARTİ OLDU...ARAŞTIRIN KILIÇTROĞLUNA YAKIN OLANLARIN TAMAMI ALEVİ KÖKENLİ...
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