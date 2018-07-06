CHP Sözcüsü Tezcan'dan son dakika 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, NTV televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tezcan'ın açıklamaları:

Tartışma birkaç gün daha sürer ama daha sonra biter. Olağanüstü kurultaya ya genel başkan çağırır ya da delegelerin imzası ile çağrılır. Genel başkan çağırmayacak, parti meclisinin de kararı yok. Ortada tek bir deneneceği söylenen seçenek imza toplanarak, yüzde 51 delegenin imzası ile çağrı. Fiilen onu da mümkün görmüyorum ama delegelerin tercihidir.

MUHARREM İNCE, DELEGELERİN İMZASINI ALABİLECEK Mİ?



Parti delegelerinde de olağanüstü kurultayın zafiyete uğratacağı görüşü yaygın. Bizce de doğru olan kurultayın yapılmaması. Örgütte yerel seçimlere hazırlanma kanaati yaygın.

"SAYIN İNCE PARTİ İLE YARIŞMADI, ERDOĞAN İLE YARIŞTI"



Sayın Muharrem İnce parti ile yarışmadı, sayın İnce, Erdoğan ile yarıştı. Ben de diyorum ki, bunu söylemek kampanya süreci boyunca sayın İnce'nin Erdoğan'la değil, partiyle yarıştığını düşünmektir. Bu yanlış, hem bize hem de İnce'ye yanlış.

İNCE'NİN AÇIKLAMALARI



Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar diyor. Bu çok açık bir kurultay çağrısı. Bence doğru olmamıştır.

