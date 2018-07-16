CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'nin Olağanüstü Kurultaya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine "Daha önce bu konudaki soruları yanıtlamıştım. Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultayın doğru olmadığını uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın MYK Toplantısının gündemine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

ŞU ANA KADAR TOPLANAN İMZA SAYISINI AÇIKLADI

"MECLİS'TE ÖZEL OTURUM YAPILMADI. AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARI"



15 Temmuz anmalarına değinen Tezcan, "Beklentimiz arzumuz bu güçlü direnişten güçlü milli birlik ve beraberlik çıkarmaktı. İktidar her zaman olduğu gibi buradan toplumun bütünlük içinden çıkması yerine milleti bölen açıklamalar ile bir yeni siyasi fırsat yaratma peşine düştü. 2. yıldönümünde Meclis'te özel oturum yapılmadı. Ak Parti ve MHP'nin oyları ile 15 Temmuz özel oturum yapılması engellenmiştir. Ak Parti, 15 Temmuz üzerinden toplumu bölme kararlığı ile hareket etmeye devam ediyor. Aynı bölücü tutum Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmalarında da ne yazık ki görülmüştür. Genel başkanımız darbe nereden gelirse mücadele edeceğiz deyip bizi Meclis'e göndermiştir. Genel başkanımızın uzak durduğu yalan iftarası üzerinden hala propaganda yapmaya devam ediyor. Erdoğan dün bir kez daha yalan söylemiş iftara atmıştır. Bir kere daha toplumu bölme arayışındadır. Ankara'ya 4 gün sonra güvenlik endişesiyle gelebildin" ifadelerini kullandı.