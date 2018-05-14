CHP Sözcüsü Tezcan: Gazze'de katliam var, bu katliamı kınıyoruz (2)

CHP Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Gazze'de katliam var, bu katliamı kınıyoruz. 1700 yaralı var, 500'ü mermi ile yaralanmış. Ölü sayısını takip etmeye imkan yok. En son buraya çıkarken 37 ölü haberini aldık. Bu büyük utancı insanlık ve halklar hak etmiyor. Trump ve İsrail ortadoğunun bağrına hançer saplamıştır. Bu uygulamalar barışa değil, savaşa davetiye çıkaran uygulamalardır" dedi.

