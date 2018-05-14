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CHP Sözcüsü Tezcan: "Gazze'de katliam var. Bu katliamı kınıyoruz. İnsanlık açısından büyük bir ayıp yaşanıyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Tezcan: "Gazze'de katliam var. Bu katliamı kınıyoruz. İnsanlık açısından büyük bir ayıp yaşanıyor."


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