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CHP Sözcüsü Tezcan: "Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 14:26 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Tezcan: "Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur."


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