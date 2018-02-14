“9-10 Mart tarihlerinde Olağanüstü Tüzük Kurultayını yapacağız” Olağanüstü Tüzük Kurultayı ilanını yaptıklarını belirten Tezcan, “Genel başkanımız hızla tüzükte yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun değişiklikleri yapmak üzere 9-10 Mart tarihlerinde Olağanüstü Tüzük Kurultayı yapma çağrısını hem örgütlerimize bildirdi hem de ilan etti. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 9-10 Mart tarihlerinde Olağanüstü Tüzük Kurultayını yapacağız. Zaten örgütümüzün bu konuda yaptığı bir müktesebat var. Yine örgütlerimizden ve milletvekillerimizden bu konuda ilave görüşler varsa alınacak ve tüzük kurultayı tamamlanacak. Artık parti yapısal anlamda da tüzükle ilgili ihtiyaçlarını gidermiş bir biçimde hızla yeni döneme hazırlanacak” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 9-10 Mart tarihlerinde Olağanüstü Tüzük Kurultayını yapacağız. Artık parti yapısal anlamda da tüzükle ilgili ihtiyaçlarını gidermiş bir biçimde hızla yeni döneme hazırlanacak” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36. Olağan Kurultayı sonrasında birlikte görev yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantı devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, düzenlediği basın toplantısıyla MYK’nın gündemini paylaştı. Türkiye’nin ve dünyanın gündeminin yoğun olduğuna dikkat çeken Tezcan, “Bu yoğun gündem içerisinde önümüzdeki süreçte parti örgütünü ve Türkiye’yi gelecek dönemde seçime hazırlayacak etkin, aktif çalışma koşullarını yeni MYK’mız hazırlayacak. Türkiye bu sıkıntılardan kurtulacak bir yeni açılım bekliyor” ifadelerini kullandı.

Enis Berberoğlu’na verilen hapis cezası

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili hüküm verildiğini hatırlatan Tezcan, “Enis Berberoğlu suçsuzdur. Berberoğlu ve benzeri sanıklara ilişkin MİT tırları ekseninde açılan bu davaların hiçbirisi çağdaş bir hukuk devletinde bırakın yargılama yapmayı, iddianameye dahi bağlanmaz. Soruşturma konusu dahi yapılamaz. Enis Berberoğlu haksız bir biçimde 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. Enis Berberoğlu’nun beraat etmesi gerekirdi. Şimdi Yargıtaya iş düşüyor. Daha önce yerel mahkeme büyük bir hukuksuzlukla casusluktan ceza vermişti, 25 yıl hapis cezası. Bölge adliye mahkemesi bu kararı bozmuştu. Şimdi devletin sırlarını ifşa etmekten 5 yıl hapis cezası verilmiştir. Enis Berberoğlu ile ilgili verilen mahkumiyet kararı da siyasi bir karardır. İnanıyoruz ki Yargıtaydan bu konu dönecek, dönmek zorunda. Yargıtaydan dönmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekli kararı verecektir” dedi.

“Bu ittifak milli ve yerli olamaz”

Türkiye’nin bir tek adam ittifakının saldırısı altında olduğunu savunan Tezcan, şunları kaydetti:

“Yerli ve milli ittifak diye millete yutturulmak istedikleri ittifak bir tek adam ittifakıdır. Türkiye’nin demokrasisine saldırmaktadır. Tek adamın ittifakının lideri Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Eşbaşkanıdır. Bunu ben söylemiyorum, Erdoğan’ın kendisi söylüyor. Ben BOP Eşbaşkanıyım demişti. Bu ittifak milli olamaz, gayri milli olur. Çünkü BOP Türkiye için milli değil, gayri milli bir projedir. Bu ittifak, Türkiye’yi bölme ittifakı olabilir. Tek adam ittifakının sözcülüğü de Devlet Bahçeli’ye düştü. Bu ittifak milli ve yerli olamaz. Türkiye’ye huzuru getiremez.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün "CHP’nin başındaki şahsın genel başkanlık ömrü çok uzun değildir. Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum. İstanbul İl Kongresi de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonrasına hazırlıktır" iddiasının sorulması üzerine Tezcan, “Metin Külünk’ün sözleri ve kendisi cevap verme noktasında ciddiye alınacak bir durum değil. Cevap verilecek soru da değil. Soruyu soran da bu konuyla ilgili cevap verilmesi gereken birisi değil” dedi.